Хорек не появится в третьей части кинокомикса «Дедпул»

Лос-Анджелес, США, , 16:42 — REGNUM Актер и комик Ти Джей Миллер во время общения с поклонниками в сети заявил, что он не будет сниматься в третьей части фильма «Дэдпул». Об этом 23 ноября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1066075783079370752

Когда один из фанатов предложил Миллеру обсудить третью часть «Дэдпула», актер заявил, что он не участвует в проекте и закончил разговор. Издание отмечает, что, судя по всему, жизненные проблемы исполнителя роли Хорька сказались на его карьере и поставили под вопрос его дальнейшее участие в франшизе.

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Напомним, в 2017 году Ти Джей Миллера обвинили в сексуальных домогательствах, а в апреле 2018 года он был арестован за ложный звонок о заложенной бомбе. В марте 2018 года актер позвонил в полицию и заявил, что в сумке одного из пассажиров поезда, следовавшего из Вашингтона в Нью-Йорк находится взрывное устройство.

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