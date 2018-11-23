Поклонники Marvel поиздевались над мультфильмом «Король Лев»

Лос-Анджелес, США, , 13:42 — REGNUM Известный дизайнер BossLogic выложил в сеть кадр из фильма «Мстители: война бесконечности», который он представил в качестве отсылки к будущему ремейку анимационной ленты «Король Лев». Изображение он опубликовал 22 ноября на своей Twitter-странице.

https://twitter.com/Bosslogic/status/1065773803190464512

Кадр демонстрирует сцену, в которой Танос скидывает Гамору со скалы на Вормире. «И вот теперь ты король. Но какой ценой?», — написал BossLogic, таким образом, ещё раз поставив вопрос о том, что ждет зрителей в будущем фильме режиссёров Энтони и Джо Руссо. Пользователи соцсети тут же весело отреагировали на его публикацию, они стали выкладывать в комментариях различные картинки и видео, основой которых стали кадры из мультфильма и первичное изображение BossLogic.

https://twitter.com/ElGatoDeSel/status/1065775237009092608

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что кинокомпания Disney выпустит четвертую часть «Мстителей» в российский прокат 25 апреля 2018 года. Пользователя BossLogic любители кинокомиксов знают благодаря коллажам, в которых он меняет костюмы у актёров и персонажей киновселенных Marvel и DC.

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