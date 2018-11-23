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Вышел новый трейлер «Аквамена» с интервью Джейсона Момоа и Эмбер Хёрд

Культура

Мировая премьера картины пройдет в декабре 2018 года

Вашингтон, 23 ноября 2018, 13:17 — REGNUM  В сеть выложили новый рекламный ролик предстоящего фильма «Аквамен», в котором Джейсон Момоа (Аквамен) и Эмбер Хёрд (Мера) поделились впечатлениями о съемках. Видео было опубликовано 22 ноября на портале Comicbook.

Момоа и Хёрд немного рассказали о том, что ждет зрителей, также в кадр попали высказывания режиссёра Джеймса Вана. Мировая премьера картины пройдет 14 декабря 2018 года в Великобритании.

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Напомним, ранее продюсер Питер Сафран сказал журналистам, что он бы не стал рассматривать отношения Аквамена и Меры в фильме как любовный роман. Он пояснил, что Мера является самостоятельным супергероем и их связь можно сравнить с той, которая была показана в фильме «Роман с камнем» героями Майкла Дугласа и Кэтлин Тёрнер.

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