Пятница, 23 Ноября 2018 года
11:03:26 МСК

Менеджер Marvel хочет, чтобы в фильмах компании появились геи

Культура

Виктории Алонсо отметила, что в её кинокомиксах пока что представлены не все существующие в мире сообщества и социальные группы

Лос-Анджелес, США, 23 ноября 2018, 09:31 — REGNUM  Marvel в лице исполнительного вице-президента Виктории Алонсо заявила: цель компании состоит в том, чтобы в её фильмах были представлены все существующие в мире сообщества и социальные группы. Об этом 22 ноября сообщил портал Comicbook.

На вопрос журналистов о том, какие ещё сообщества не были представлены в картинах представитель Marvel ответила, что пока зрителям не показали латиноамериканское и ЛГБТ сообщества. Алонсо добавила, что она сама является представительницей последнего и поэтому очень хочет, чтобы в фильмах компании показали геев. Также по её мнению, ранее в них недостаточно хорошо было представлено азиатское сообщество.

Читайте также: Эксперты оценили шансы на успех мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»

Ранее ИА REGNUM опубликовало очередной концепт-арт известного в сети дизайнера BossLogic, который в рамках своей серии рисунков ElseBothworlds меняет местами актёров и персонажей вселенных Marvel и DC. В этот раз он одел Чедвика Боузмана в костюм Киборга, а Рэя Фишера представил в образе Черной Пантеры.

Читайте ранее в этом сюжете: Известный художник вновь поменял костюмы у актёров киновселенной Marvel

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинокомикс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить