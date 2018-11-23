Менеджер Marvel хочет, чтобы в фильмах компании появились геи

Лос-Анджелес, США, , 09:31 — REGNUM Marvel в лице исполнительного вице-президента Виктории Алонсо заявила: цель компании состоит в том, чтобы в её фильмах были представлены все существующие в мире сообщества и социальные группы. Об этом 22 ноября сообщил портал Comicbook.

На вопрос журналистов о том, какие ещё сообщества не были представлены в картинах представитель Marvel ответила, что пока зрителям не показали латиноамериканское и ЛГБТ сообщества. Алонсо добавила, что она сама является представительницей последнего и поэтому очень хочет, чтобы в фильмах компании показали геев. Также по её мнению, ранее в них недостаточно хорошо было представлено азиатское сообщество.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало очередной концепт-арт известного в сети дизайнера BossLogic, который в рамках своей серии рисунков ElseBothworlds меняет местами актёров и персонажей вселенных Marvel и DC. В этот раз он одел Чедвика Боузмана в костюм Киборга, а Рэя Фишера представил в образе Черной Пантеры.

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