Эксперты оценили шансы на успех мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»

Лос-Анджелес, США, , 13:32 — REGNUM По мнению аналитиков, анимационный фильм «Человек-паук: Через вселенные» обойдет в прокате США картины «Хроники хищных городов» и «Наркокурьер». Об этом 21 ноября сообщил портал IGN.

Ожидается, что в первые выходные показов картина режиссёров Питера Рэмзи, Боба Персичетти и Родни Ротмана сможет собрать в США от $28 млн до $30 млн. По мнению аналитиков, сумма кассовых сборов «Хроник хищных городов» в первый уик-энд составит от $12 млн до $18 млн, а «Наркокурьер», главную роль в котором исполнил Клинт Иствуд, за первые дни показов принесет создателям от $12 до $15 млн.

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Напомним, главным действующим лицом в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные» станет не Питер Паркер, а Майлз Моралез. Молодому человеку придется столкнуться с ситуацией, когда в его мир начнут попадать версии Человека-паука из альтернативных вселенных.

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