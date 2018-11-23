Нинбо, Китай, , 07:59 — REGNUM Китай построит первый в стране подводный тоннель для скоростных поездов, который свяжет два города в провинции Чжэцзян на востоке страны, сообщает 22 ноября газета «Жэньминь жибао».

Железнодорожный проект должен будет связать город Нинбо с островным городом Чжоушань на востоке Чжэцзяна. Его длина составит 70,92 км в целом, а подводная секция протянется на 16,2 км. Поезда будут перемещаться в тоннеле на скорости 25 км/ч, что сократит время перемещения между городами с нынешних полутора часов до 30 минут.

Напомним, что длина китайских скоростных железных дорог на настоящий момент составляет 25 тыс. км, что составляет более 60% от общемировой протяженности скоростных железных дорог. Чжэцзян стала одной их пилотных провинций, где стали появляться железные дороги.

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