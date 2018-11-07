В Китае открыт самый глубокий в стране подводный тоннель метро

Циндао, Китай, , 06:44 — REGNUM В Китае завершено строительство самого глубокого в стране подводного тоннеля метро, сообщает 6 ноября агентство Синьхуа.

Тоннель частично пролегает под толщей морской воды, его длина достигает 8,1 км, из которых 3,49 км — под водой. Он связывает восточную и западную части порта Циндао, расположенного в провинции Шаньдун на востоке Китая, отметили в компании, занимавшейся строительством China Railway No.3 Engineering Group.

Тоннель стал самым глубоким из подводных морских тоннелей на материковой части Китая, а его глубочайшая точка располагается на отметке 88 метров под уровнем моря, сообщили инженеры. Строительство тоннеля началось в 2015 году. Он является частью линии метро, соединяющей центр Циндао с районом Хуандао. Её длина составляет 59,97 км, а по завершению строительства она позволит значительно сократить время поездки из одной части города в другу.

Напомним также, что в конце октября для движения автомобилей был открыт самый длинный морской мост в мире. Он соединяет китайские города Гонконг, Чжухай и Макао, а его длина составляет 55 км.

Читайте ранее в этом сюжете: Самый длинный морской мост в мире теперь доступен для движения автомобилей