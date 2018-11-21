Звезда фильма «Гол!» может сняться в приквеле «Клана Сопрано»

Лос-Анджелес, США, , 12:45 — REGNUM Алессандро Нивола может сыграть главную роль в фильме «Многие святые Ньюарка» (Many Saints Of Newark), который станет приквелом к сериалу «Клан Сопрано». Об этом 20 ноября сообщил портал Empire.

Отмечается, что сейчас Нивола ведет переговоры по поводу того, чтобы сыграть персонажа по имени Дики Молтисанти (отца Кристофера Молтисанти). Известно, что действие будущего шоу будет происходить в городе Ньюарк в 60-е годы XX века, когда социальная напряженность между чернокожими жителями города и эмигрантами из Италии переросла в насилие.

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Напомним, Алессандро Нивола известен зрителям по фильмам «Коко до Шанель», «Парк Юрского периода 3», «Неоновый демон» и «Афера по-американски». Популярность ему принесла роль футболиста Гэвина Харриса в фильмах «Гол!» и «Гол 2: Жизнь как мечта».

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