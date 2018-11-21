Сценарист и продюсер «Симпсонов» не против эмиграции в Россию

Москва, , 10:47 — REGNUM Майк Рейсс, известный зрителям по своей работе над сериалом «Сипсоны» (он занимался продюсированием и созданием сценария), заявил в интервью журналистам, что он является «полностью русским по материнской линии». Интервью с ним 20 ноября опубликовало «Федеральное агентство новостей».

Рейсс сказал, что в «мире, полном потрясений, всегда хорошо иметь запасной аэродром» и, по его мнению, Россия — это хороший вариант. Продюсер сообщил, что на предстоящей встрече с российскими бизнесменами он расскажет о том, как «Симпсоны» стали хитом мирового уровня.

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Мероприятие с участием Майка Рейсса пройдет в Москве 26 ноября 2018 года. Он работал с командой «Симпсонов» в период с 1989 по 2010 годы. В октябре 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что создатели «Симпсонов» могут убрать из сериала персанажа Апу Нахасапимапетилиону. Причиной стали обвинения в расизме.

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