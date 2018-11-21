Соцсеть «ВКонтакте» выложила первый эпизод шоу HBO «Моя гениальная подруга»

Москва, , 08:25 — REGNUM Социальная сеть «ВКонтакте» и потоковый сервис Videomore представили сериал «Моя гениальная подруга» (L'amica geniale), в основу которого легла первая книга писательницы Элены Ферранте из цикла «Неаполитанские романы». Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба соцсети.

Сериал расскажет зрителям историю дружбы двух девочек из Неаполя, одна из них является дочерью сапожника, другая — дочерью швейцара. Согласно описанию, в какой-то момент их дружба становится настоящим полем битвы.

Читайте также: Во Франции могут снять сериал по мотивам клипа «Кольщик» группы «Ленинград»

Напомним, производством сериала занимался телеканал HBO совместно со студией Rai Fiction. Главные роли в фильме исполнял актрисы Элиза Дель Генио, Людовика Насти, Маргерита Маццукко и Гайя Жира.

Читайте ранее в этом сюжете: Консультант телеканала HBO по сексуальным сценам пообщалась с журналистами