Во Франции могут снять сериал по мотивам клипа «Кольщик» группы «Ленинград»

Москва, , 13:10 — REGNUM Французские продюсеры решили выпустить сериал на основе клипа «Кольщик» группы «Ленинград», который снял Илья Найшуллер. Об этом 18 ноября сообщил сайт телеканала «Вести».

На мероприятии, которое в России организовал проект The Digital Reporter, редактор канала TF1 Анна Санта Мария заявила, что идея клипа очень заинтересовала французских профессионалов, она отметила, что результат работы получился просто фантастическим и смог их удивить. Продюсер из Франции добавила, что в ЕС пока что никому не пришла в голову мысль сделать нечто подобное.

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Напомним, клип «Кольщик» сделан с помощью техники обратного монтажа, по сюжету события происходят в цирке. Ранее ИА REGNUM сообщило, что работа Найшуллера получила премию UK Music Video Awards в номинации «Лучшие визуальные эффекты», опередив в конкурсе клипы французской певицы Jain, британского дуэта Royal Blood и канадской группы Arcade Fire.

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