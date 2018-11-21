Москва, , 07:29 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав Совета по культуре и искусству, подписав соответствующий указ. В состав Совета вошли представители всех федеральных округов России, сообщается на сайте Кремля.

Состав Совета по культуре обновлён практически наполовину. В обновлённый совет вошли 55 человек, из которых в прежнем составе совета работали 27 человек.

Замепердом председателя Совета утверждён кинорежиссёр, директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, секретарём Совета — советник президента РФ Владимир Толстой.

Новыми членами Совета по культуре стали Фёдор Бондарчук, Андрей Кончаловский, Наталья Солженицына, Эдгард Запашный, Полина Гагарина, Игрорь Крутой и др.

Также Указом президента России утвержден новый состав президиума данного Совета по культуре. В него вошли 15 человек, восемь из которых входили в его предыдущий состав. Кроме того, назначены руководители четырёх межведомственных комиссий при совете.

Читайте также: Путин утвердил состав Совета по развитию физической культуры и спорта