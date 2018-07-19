Четверг, 19 Июля 2018 года
12:46:43 МСК

Путин утвердил состав Совета по развитию физической культуры и спорта

Политика

В новый состав Совета вошли зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, помощник президента РФ Игорь Левитин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие

Москва, 19 июля 2018, 11:22 — REGNUM  Новый состав Совета по развитию физической культуры и спорта утвердил президент Российской Федерации Владимир Путин. Указ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвержден указом президента РФ от 18 июля состав Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта», — говорится в сообщении.

Так, согласно документу, в новый состав Совета вошли президент РФ Владимир Путин, зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, помощник президента РФ Игорь Левитин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

Читайте также: Мэр города Свободный в Амурской области намерен уйти в отставку

А также: В Новосибирской области назначен вице-губернатор по развитию села

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить