Путин утвердил состав Совета по развитию физической культуры и спорта

Москва, , 11:22 — REGNUM Новый состав Совета по развитию физической культуры и спорта утвердил президент Российской Федерации Владимир Путин. Указ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвержден указом президента РФ от 18 июля состав Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта», — говорится в сообщении.

Так, согласно документу, в новый состав Совета вошли президент РФ Владимир Путин, зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, помощник президента РФ Игорь Левитин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

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