Юбилейный выпуск комиксов DC посвятят персонажу игры Batman: Arkham Knight

Бербанк, США, , 12:58 — REGNUM Юбилейный (тысячный) выпуск журнала Detective Comics (DC) будет посвящен персонажу Рыцарь Аркхема, который является главным суперзлодеем в игре Batman: Arkham Knight компании Rocksteady Studios. Об этом 19 ноября сообщило издание CBR.

Стоит отметить, что ранее этот персонаж не присутствовал непосредственно в комиксах DC, таким образом, издательство официально введёт его в канон. Созданием истории про Рыцаря Аркхема будет заниматься Питер Томази.

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Напомним, игра Batman: Arkham Knight была выпущена Rocksteady Studios в 2015 году. Разработчики заявили, что она завершит серию игр Batman: Arkham и даст ответы на все вопросы, которые появились у поклонников Бэтмена.

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