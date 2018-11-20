Вторник, 20 Ноября 2018 года
10:28:47 МСК

Геймер, недовольный игрой Fallout-76, разгромил магазин видеоигр

Общество

Поступок недовольного пользователя стал реакцией на отсутствие диска в коробке с игрой

Джексонвилль, США, 20 ноября 2018, 10:16 — REGNUM  Пользователь Facebook Тарентэс Кэмпбелл выложил видео, на котором запечатлено, как недовольный покупатель пытается вернуть в магазин копию игры Fallout-76. Получив отказ, геймер в порыве ярости начинает крушить магазин видеоигр.

https://www.facebook.com/tarenthis/posts/10210836196699652

На кадрах из ролика молодой человек приходит в магазин GameStop в надежде вернуть диск с игрой Fallout-76. Продавец вежливо отказал геймеру, сославшись на политику магазина. Пользователь, недовольный ответом, начал ломать стенды с товарами. Опрокинув несколько из них, геймер покинул GameStop на глазах покупателей. Имя молодого человека пока не известно.

Напомним, что такая ситуация стала реакцией геймера на тот факт, что вместо физического носителя в коробке с Fallout-76 продаётся картонный диск с кодом активации игры. После такого решения компании Bethesda многие пользователи крайне негативно отнеслись к политике компании и игре Fallout-76.

Читайте ранее в этом сюжете: Геймеров разозлил картонный компакт-диск в коробках с игрой Fallout 76

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Видеоигры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить