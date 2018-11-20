Геймер, недовольный игрой Fallout-76, разгромил магазин видеоигр

Джексонвилль, США, , 10:16 — REGNUM Пользователь Facebook Тарентэс Кэмпбелл выложил видео, на котором запечатлено, как недовольный покупатель пытается вернуть в магазин копию игры Fallout-76. Получив отказ, геймер в порыве ярости начинает крушить магазин видеоигр.

https://www.facebook.com/tarenthis/posts/10210836196699652

На кадрах из ролика молодой человек приходит в магазин GameStop в надежде вернуть диск с игрой Fallout-76. Продавец вежливо отказал геймеру, сославшись на политику магазина. Пользователь, недовольный ответом, начал ломать стенды с товарами. Опрокинув несколько из них, геймер покинул GameStop на глазах покупателей. Имя молодого человека пока не известно.

Напомним, что такая ситуация стала реакцией геймера на тот факт, что вместо физического носителя в коробке с Fallout-76 продаётся картонный диск с кодом активации игры. После такого решения компании Bethesda многие пользователи крайне негативно отнеслись к политике компании и игре Fallout-76.

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