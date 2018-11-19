Режиссёр Гильермо дель Торо назвал свои любимые фильмы с супергероями

Лос-Анджелес, США, , 14:07 — REGNUM Гильермо дель Торо рассказал поклонникам о том, какие фильмы о супергероях ему нравятся больше всего. Соответствующую публикацию режиссёр разместил 18 ноября на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/RealGDT/status/1064286221252276224

В число его любимых кинокомиксов вошли первая и вторая части «Человека-паука» Сэма Рэйми, «Бэтмен возвращается», «Тёмный рыцарь», «Черная пантера», «Стражи галактики», «Логан», «Чудо-женщина», «Железный человек» Джона Фавро, «Блэйд» и «Люди Икс 2».

Читайте также: Самое популярное шоу Marvel: ABC продлил «Агенты «Щ.И.Т.» на седьмой сезон

Интересно отметить, что в список дель Торо также попала картина «Супермен» Ричарда Доннера и «Супермен 2», которую Доннер снимал вместе с Ричардом Лестером. Также режиссёр написал, что ему нравится фильм «Неуязвимый» М. Найт Шьямалана с Брюсом Уиллисом.

В октябре 2018 года ИА REGNUM сообщило, что Гильермо дель Торо планирует снять для потокового сервиса Netflix полнометражный анимационный мюзикл «Пиноккио». Это будет его первая работа в жанре анимации, дель Торо намерен выступить не только в качестве режиссёра, он сам напишет сценарий к фильму и займет должность продюсера проекта.

Читайте ранее в этом сюжете: «На пороге вечности»: вышел трейлер фильма о жизни Винсента ван Гога