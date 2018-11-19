Самое популярное шоу Marvel: ABC продлил «Агенты «Щ.И.Т.» на седьмой сезон

Нью-Йорк, США, , 08:38 — REGNUM Телеканал ABC продлил сериал «Агенты «Щ.И.Т.» на седьмой сезон, не дожидаясь выхода в эфир его шестого сезона. Об этом 18 ноября сообщил портал Den of Geek.

Седьмой и шестой сезоны популярного шоу — оба будут состоять из 13 эпизодов. Издание отмечает, что ABC сообщил о продлении шоу на фоне известий о том, что Netflix закрыл сериалы «Люк Кейдж» и «Железный кулак», а Disney объявил о том, что намерен снять сериалы, в которых появятся такие персонажи киновселенной Marvel, как Локи, Алая Ведьма и Зимний Солдат. Шестой сезон шоу «Агенты «Щ.И.Т.» ABC покажет летом 2019 года.

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Напомним, ранее стало известно, что сериал «Агенты «Щ.И.Т.» является самым популярным шоу Marvel в мире. По показателю популярности он находится в США на одном уровне с такими сериалами, как «Лучше звоните Солу», «Мыслить как преступник» и «Викинги». При этом он является более популярным шоу, чем «Первородные», «Супергёрл», «Стрела» и «Бойтесь ходячих мертвецов».

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