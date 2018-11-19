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«Фантастические твари 2» обогнали в российском прокате первую картину

Культура

Фильм смог собрать в первые выходные показов на 164 млн рублей больше

«Фантастические твари 2» обогнали в российском прокате первую картину
Цитата из к/ф «Фантастические твари и где они обитают». реж Дэвид Йейтс. 2016. США
Порпентина Голдштейн и Ньют Саламандер

Москва, 19 ноября 2018, 12:49 — REGNUM  Согласно предварительным данным, фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» собрал в России в первые выходные показов около 828 млн рублей, обогнав тем самым первую картину по показателю кассовых сборов. Данные были опубликованы 18 ноября на портале Kinobusiness.

Фильм «Фантастические твари и где они обитают» собрал в первый четверг около 110 млн рублей, сумма сборов второй части в первый день показа составила около 140 млн рублей. При этом общая сумма сборов первого фильма Дэвида Йэтса за выходные была около 664 млн рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в кинотеатрах Китая фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» начали показывать 16 ноября 2018 года. Отмечалось, что на кинорынке этой страны он уступает первой картина по показателю кассовых сборов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Фантастические твари» добрались и до китайских кинотеатров

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