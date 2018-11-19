Крис Пратт может сыграть главную роль в перезагрузке сериала «Святой»

Лос-Анджелес, США, , 12:23 — REGNUM Крис Пратт может исполнить главную роль в новом фильме или сериале, в основу которого ляжет шоу «Святой», снятое по книгам писателя Лесли Чартериса. Об этом 18 ноября сообщил портал Empire.

Британский телеканал ITV показывал этот сериал в период с октября 1962 года по февраль 1969, всего было выпущено шесть сезонов. Отмечается, что новый проект находится на ранней стадии реализации, сейчас кинокомпания Paramount ведет переговоры с Праттом. Если они пройдут удачно, актёр будет следующим, кто сыграет Саймона Темплара после Роджера Мура.

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Ранее ИА REGNUM собщило, что Крис Пратт стал лицом рекламной компании игры Fortnite в Южной Корее. В сети появились плакаты, на которых актер показан на фоне персонажей игры.

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