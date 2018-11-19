Топ-10 самых посещаемых библиотек Москвы

Москва, , 10:39 — REGNUM В Москве назвали десять самых популярных и посещаемых столичных библиотек. С начала 2018 года в этих библиотеках побывали более 1,1 млн посетителей. Чаще всего взрослые выбирали прозу современных авторов, а дети — сказки русских и зарубежных классиков, сообщается на портале мэра Москва.

Первое место в рейтинге заняла библиотека-читальня имени И.С. Тургенева в Бобровом переулке. На втором месте — библиотека № 19 имени Ф.М. Достоевского, на третьем —

Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова. В пятёрку лидеров вошли: библиотека №8 имени А.П. Чехова и библиотека №183 имени Данте Алигьери

Также в Топ-10 самых популярных и посещаемых библиотек Москвы попали: библиотека №193, Дом Н.В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека, библиотека №52, библиотека №214 имени Ю.А. Гагарина и Центральная библиотека № 190.

По словам замемэра Москвы Натальяи Сергуниной, городские библиотеки стали популярными районными культурными центрами. Они привлекают москвичей встречами с известными писателями, интересными лекциями и различными познавательными программами.

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Как сообщало ИА REGNUM, московские библиотеки обновили свои книжные фонды. С начала 2018 года в библиотеки поступило более 11 тыс. книжных новинок. В 2017 году библиотеки Москвы посетили более 10 млн человек.

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