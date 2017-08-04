Библиотеки Москвы составили рейтинги популярных книг

Москва, , 16:02 — REGNUM На выбор книг детьми оказывает сильное влияние программа внеклассного чтения, а в списках предпочтений взрослой аудитории значатся и яркие представители современной российской прозы, имеющие все шансы войти в фонд отечественной классики, так и те, интерес к которым больше вызван модой, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН Анастасия Гачева, комментируя летние рейтинги самых читаемых книг.

Так, по данным Московской дирекции по развитию культурных центров, в июле 2017 года наибольшим спросом в библиотеках пользовались «Алые паруса» Александра Грина, «Конь с розовой гривой» Виктора Астафьева и «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, сообщили в агентстве «Москва».

Также уточняется, что в число популярных среди детей книг по итогам месяца вошли: «Детство» Льва Толстого, «Тарас Бульба» Николая Гоголя, «Кладовая солнца» Михаила Пришвина, «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова и «Сын Полка» Валентина Катаева.

В рейтинге самых читаемых книг для взрослой аудитории в библиотеках по-прежнему лидируют «Авиатор» и «Лавр» Евгения Водолазкина. В Московской дирекции по развитию культурных центров уточнили, эта тенденция сохраняется на протяжении трёх месяцев подряд.

В десятку популярных книг июля также вошли романы «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной, «С неба упали три яблока» Наринэ Абгарян, «Крепость» Петра Алешковского, «Обитель» Захара Прилепина и «Бабий ветер» Дины Рубиной, «Ненастье» Алексея Иванова, «Лестница Якова» Людмилы Улицкой, «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича.

«Выбор детей не в последнюю очередь связан с программой внеклассного чтения, — заявила Гачева. — Конечно, было бы замечательно, если бы такие книги, как «Алые паруса» Александра Грина или «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери выходили в лидеры чтения и в другие месяцы года. Но даже если они лидируют только летом, это тоже неплохо».

В данном случае важно, что знакомство с классическими произведениями воспитывает вкус, развивает мышление и формирует языковой запас.

«Если подросток прочтет «Приключения Тома Сойера» или «Детство» Толстого, у него, по крайней мере, будет опыт соприкосновения с литературой, отмеченной, так сказать, «знаком качества», — отметила Гачева.

Что касается предпочтений взрослой аудитории, то в списке присутствуют и яркие явления современной российской прозы, имеющие все шансы войти в фонд отечественной классики, и те, интерес к которым больше вызван модой, чем реальной их ценностью и которые, скорее всего, останутся «однодневками».

"Актуальная задача библиотеки — попытаться расширить горизонт современного взрослого читателя, предложив ему не только то, что сейчас на слуху и на волне популярности, а также и те новинки, которые не столь раскручены, но от этого не менее качественны и интересны. Ну и хорошую классику, разумеется», — считает Гачева.

Напомним, что в июньских рейтингах самых востребованных книг для детей значились «Детство. Отрочество, Юность» Льва Толстого, «Чук и Гек» Аркадия Гайдара, «Хоббит или туда и обратно» З. Дж. Р. Толкина, «Мой добрый папа» Виктора Голявкина и «Питер Пэнн» Джеймса Барри; у взрослых — «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной, «Блудный сын» Дины Рубиной, «Записки о Шерлок Холмсе» Артура Конан Дойла, «Мысленный волк» Алексея Варламова и «Голос» Дины Рубиной.