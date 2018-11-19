Звезда ситкома «Клиника» намекнула на возможный выход десятого сезона

Лос-Анджелес, США, , 08:03 — REGNUM Закари Брафф, известный зрителям по роли Джона Дориана в ситкоме «Клиника», выложил в сеть фотографию, на которой вместе с ним запечатлены остальные участники популярного сериала. Снимок был опубликован 18 ноября на Twitter-странице актера.

https://twitter.com/zachbraff/status/1063996994283130880

«Десятый сезон?» — написал в комментарии к фото Брафф. Издание отметило, что ранее звезда ситкома уже не раз подпитывала надежды поклонников шоу, намекая на выход его возможного продолжения. Однако в этом случае имеет место лишь воссоединение бывших коллег, сегодня нет никакой информации о планах выпуска продолжения сериала.

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Напомним, комедийное шоу «Клиника» начал в 2001 году показывать телеканал NBC, всего выпущено семь сезонов, компания закрыла сериал в 2008 году. Восьмой и девятый сезоны вышли уже в эфире канала ABC, последняя серия вышла в эфир 17 марта 2010 года.

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