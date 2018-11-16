Долгоиграющий немецкий сериал «Линденштрассе» подходит к концу

Кёльн, Германия, , 15:11 — REGNUM Культовый немецкий телесериал «Линденштрассе» должен завершиться. Соответствующее решение принято конференцией руководителей ассоциации телерадиокомпаний ARD, передает канал N-TV 16 ноября.

Большинство проголосовало против продления контракта на производство сериала. Как отмечает программный директор «Первого немецкого телевидения» Фолькер Херрес, это было трудное решение.

«Но мы должны сказать трезво и с сожалением: интересы аудитории и наша неизбежная необходимость экономить несовместимы с издержками производства столь высококачественного сериала», — сказал он.

Последняя серия «Линденштрассе» выйдет на экраны в марте 2020 года.

Первая немецкая «мыльная опера» режиссера Ганса Гайсендёрфера вышла на экраны 8 декабря 1985 года. Сериал показывается еженедельно в воскресный вечер. За 34 года было снято около 17 сотен серий.