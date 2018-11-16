Утечка: Square Enix может работать над топовой игрой для PlayStation 5

Токио, , 00:09 — REGNUM Один из разработчиков Square Enix опубликовал на своей странице в LinkedIn информацию, согласно которой платформа, которую условно называют PlayStation 5 — уже реальность и компания сейчас работает над созданием для неё игры топового уровня. Об этом 15 ноября сообщил портал PlayStation LifeStyle.

Речь идёт о ведущем 3D-дизайнере студии Luminous Productions (дочерняя компания Square Enix) Томохиро Токоро. В его резюме на LinkedIn появилась соответствующая строчка. Стоит отметить, что Токоро — первый, кто написал именно про PS5, остальные разработчики просто указывают у себя в профиле, что они работают над игрой для консоли «следующего поколения».

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Напомним, пока что компания Sony не подтвердила информацию о том, что её новая игровая платформа получит название PS5. Ожидается, что компания анонсирует эту консоль в 2020 году. Есть информация о том, что она будет иметь обратную совместимость с PS4.

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