Режиссёр финального сезона «Игры престолов» «сбросил» всех персонажей

Нью-Йорк, США, , 14:47 — REGNUM Режиссёр Дэвид Наттер, работавший над первым эпизодом восьмого и финального сезона сериала HBO «Игра престолов», рассказал о том, что ждёт фанатов. Об этом 15 ноября сообщил британский портал Express.

«Я никогда не снимал первые эпизоды «Игры престолов», но я думаю, что очень важно сделать сенсацию», — сказал Наттер, добавив, что в первой серии продолжения ему пришлось «сбросить» всех персонажей для того, чтобы перенести их на новую позицию.

При этом режиссёр подчеркнул: он помнил о том, что должен развлекать зрителей. Наттер также сообщил, что полностью удовлетворен финалом восьмого сезона сериала, и сказал, что он может гарантировать: поклонников ждёт много сюрпризов и шокирующих моментов.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что восьмой сезон «Игры престолов» телеканал HBO начнёт показывать в апреле 2018 года. Вместе с анонсом компания выложила в сеть ролик, в котором были собраны сцены из всех предыдущих сезонов сериала.

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