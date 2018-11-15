«Теория большого взрыва»: молодой и взрослый Шелдоны могут встретиться

Бербанк, США, , 11:43 — REGNUM К известному комедийному сериалу «Теория большого взрыва» выйдет кроссовер, в котором появятся актёры из шоу «Детство Шелдона». Об этом 15 ноября сообщил портал Today Show.

Компания Warner Bros. Television подтвердила информацию о том, что Иэн Армитидж, Монтана Джордан и Ланс Барбер появятся в эпизодах популярного ситкома. Неизвестно, смогут ли встретиться лицом к лицу Шелдон-ребёнок и Шелдон-взрослый, никакой информации больше не сообщается, кроме того, что эта серия выйдет в декабре 2018 года.

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Напомним, телеканал CBS показывает финальный сезон ситкома «Теория большого взрыва» с сентября 2018 года. Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что Джима Парсонса, исполняющего в сериале роль Шелдона Купера, журнал Forbes назвал самым высокооплачиваемым актером на телевидении. За год он смог заработать около $26,5 млн.

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