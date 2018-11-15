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Звезда «Мстителей» заставила фанатов ломать голову над новым тизер-роликом

Культура

Том Хиддлстон выложил у себя на Twitter-странице загадочное видео

Лондон, 15 ноября 2018, 13:03 — REGNUM  Британский актер Том Хиддлстон, известный зрителям по роли Локи в фильмах киновселенной Marvel, выложил в сеть загадочное тизерное видео. Ролик был опубликован 15 ноября на его официальной Twitter-странице.

https://twitter.com/twhiddleston/status/1062789665974042624

Длительность видео составляет ровно одну минуту. Сначала Хиддлстон идет по какому-то тоннелю с граффити на стенах, а потом долго смотрит куда-то за камеру. При этом его лицо демонстрирует изменяющиеся эмоции. В конце ролика на экране появляется слово «Предательство» (Betrayal). Фанаты в соцсетях сразу же стали гадать о том, на что намекает этот ролик.

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Известно, что следующими проектами, над которыми будет работать Том Хиддлстон, являются фильм «Мстители: война бесконечности» и сериал про Локи для потокового сервиса Disney Plus, который пока что не имеет названия. Об иных проектах Хиддлстона информации нет.

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