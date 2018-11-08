В одном из сценариев фильма «Мстители: война бесконечности» Локи выжил

Лос-Анджелес, США, , 11:00 — REGNUM В одном из фальшивых сценариев фильма «Мстители: война бесконечности», который Marvel выпустила в рамках борьбы за секретность, Локи выжил. Об этом 7 ноября сообщил портал Screen Rant.

После того, как произошли три утечки информации о сюжете картины, режиссёры Энтони и Джо Руссо решили пойти на радикальные шаги. Многие актеры получили лишь часть сценария, кроме того, режиссёры выдали некоторым из них поддельные сценарии. В одном из таких Локи удается удается выжить: он уходит в спасательный блок корабля. Испонительный продюсер проекта Тринх Трэн рассказала, что некоторые из членов команды были очень удивлены, когда узнали, что у них на руках была поддельная версия сценария.

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Напомним, роль Локи в киновселенной Marvel исполнил британский актер Том Хиддлстон. В сентябре 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что студия Marvel выпустит сериал про Локи для потокового сервиса Disney, в котором Хиддлстон вновь сыграет этого перонажа.

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