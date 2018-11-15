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Продюсеры «Тьмы» снимут для Netflix новый хоррор-сериал «1899»

Культура

В центре повествования будут находиться мигранты из ЕС, отправившиеся в США на пароходе

Нью-Йорк, США, 15 ноября 2018, 08:15 — REGNUM  Компания Netflix снимет новый хоррор-сериал «1899», работать над созданием которого будут продюсеры шоу «Тьма» Баран бо Одар и Янтье Фризе. Об этом 14 ноября сообщил журнал Variety.

В центре повествования будут находиться мигранты из ЕС, которые решили отправиться из Лондона в Нью-Йорк на пароходе. Во время рейса их судно встречает другой пароход, который также перевозил мигрантов.

«То, что они найдут на борту превратит их путешествие на землю обетованную в ужасный кошмар», — такое описание разметил Netflix в анонсе, добавив, что шоу будет выпущено на нескольких языках.

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Напомним, немецкий сериал «Тьма» был первым шоу компании Netflix, которое она сняла в Германии. Первый эпизод потоковый сервис показал 1 декабря 2017 года.

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