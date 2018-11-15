Стала известна дата выхода игры Astroneer из раннего доступа

Сиэтл, США, , 10:45 — REGNUM Космическая песочница (игра, в которой геймеры могут свободно взаимодействовать с её миром) Astroneer от компании System Era Softworks выйдет из «раннего доступа» (статус игры в Steam, которая находится в стадии разработки) 6 февраля 2019 года. Об этом 15 ноября сообщил портал Engadget.

Ожидается, что после того, как игра поменяет статус, разработчик начнет продавать её для пользователей США по цене $29,99. Стоит отметить, что прямо сейчас российские пользователи Steam могут приобрести её за 399 рублей.

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Напомним, Astroneer вышла в Steam 16 декабря 2016 года. Её действие разворачивается в XXV веке, геймерам предлагается построить базу на неизведанной планете. Играть можно как одному, так и с друзьями в режиме кооператива.

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