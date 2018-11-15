Видео: вышел тизер игры по «Гарри Поттеру» с дополненной рельностью

Сан-Франциско, США, , 08:36 — REGNUM В 2019 году выйдет игра Wizards Unite по вселенной «Гарри Поттера», в которой будет использована технология дополненной реальности (AR), как и в игре Pokemon Go. Тизерный ролик 14 ноября опубликовал YouTube-канал HarryPotter.

Издание Eurogamer пишет, что, похоже, сюжет и геймплей (игровой процесс) игры будет более насыщенным, чем Pokemon Go, в пресс-релизе разработчика Niantic сказано, что в ней будут присутствовать «глобальная тайна, фантастические твари и знаковые персонажи».

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Напомним, Niantic выпустила уже несколько игр, которые используют технологию дополненной реальности, позволяющей при помощи различных устройств, например, смартфонов, совмещать реальное пространство с виртуальным. Кроме проекта Pokemon Go известность также получила другая AR-игра Niantic — Ingress.

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