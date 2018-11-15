Студия DC нашла актрису на роль Кассандры Кейн в фильме «Хищные птицы»

Лос-Анджелес, США, , 09:38 — REGNUM Студия DC нашла актрису на роль Кассандры Кейн, одной из версий Бэтгёрл. Её сыграет новичок в кинематографе актриса Элла Джей Баско. Об этом 14 ноября сообщил портал Screen Rant.

В комиксах Келли Пукетта и Дамена Скотта Кассандра Кейн является дочерью наемных убийц Дэвида Каина и Леди Шивы. В детстве она была лишена возможности говорить с другими людьми для того, чтобы стать величайшим наемным убийцей в мире. В фильме хищные птицы она станет частью команды Харли Квинн (Марго Робби).

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Напомним, ранее стало известно, что в будущей картине режиссера Кэти Ян роль Черной Канарейки исполнит Джерни Смоллет, Охотницу сыграет Мэри Элизабет Уинстэд, а Рене Монтойю — актриса Рози Перес. Роль злодея, известного как Черная Маска досталась Юэну Макгрегору.

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