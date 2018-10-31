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Фильм DC «Хищные птицы» с Марго Робби получит рейтинг R

Культура

О будущей картине журналистам рассказала режиссёр Кэти Ян

Лос-Анджелес, США, 31 октября 2018, 13:42 — REGNUM  Фильм студии DC «Хищные птицы» (Birds of Prey) получит рейтинг R (дети до 17 лет смогут посещать сеансы только в сопровождении родителей), сообщила журналистам режиссёр картины Кэти Ян во время презентации. Об этом 30 октября сообщил портал Comicbook.

Ян рассказала, что в центре повествования будет находиться группа девушек-преступниц, одной из которых будет Харли Квинн (Марго Робби). Режиссёр отметила, что Харли такой персонаж, который нуждается в друзьях, и было бы неправильным делать с ней сольный фильм. Она также добавила, что ей сразу понравился сценарий, который написала Кристина Ходсон.

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Напомним, премьера фильма «Хищные птицы» в России запланирована на 6 февраля 2020 года. Компанию Марго Робби на съёмочной площадке составят Джерни Смоллетт (Черная Канарейка), Мэри Элизабет Уинстэд (Охотница) и Рози Перес (Рене Монтойя).

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