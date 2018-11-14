Сериал «Ривердейл» и шоу Netflix про Сабрину могут получить кроссовер

Нью-Йорк, США, , 10:20 — REGNUM Сериалы «Ривердейл» от The CW и «Леденящие душу приключения Сабрины» от Netflix могут получить кроссовер, а объединяющим их фактором может стать Король Горгулий. Об этом 13 ноября сообщил портал Screen Rant.

Издание пишет, что события в сериале про Сабрину происходят в городе Гриндэйл, который расположен недалеко от Ривердэйла. При этом создателем обоих шоу является продюсер Роберто Агирре-Сакаса. В сентябре 2018 года он заявил, что в новом сезоне «Ривердэйла», который до этого момента избегал всего сверхъестественного, антагонистом станет Король Горгулий. По мнению редакции, после выхода очередной серии «Ривердейла» создана идеальная почва для кроссовера.

Читайте также: В ремейке «Вероники Марс» снимется звезда сериала «Мир Дикого запада»

Напомним, в основу подросткового драматического сериала «Ривердэйл» легли комиксы издательства Archie Comics. В центре повествования находится подросток Арчи Эндрюс и его друзья.

Читайте ранее в этом сюжете: Телеканал HBO назвал дату выхода первой серии продолжения «Игры престолов»