В Италии обяжут показывать фильмы в кинотеатрах ранее, чем в интернете

Рим, , 16:48 — REGNUM Министр культуры Италии Альберто Бонизоли подпишет указ, согласно которому новые фильмы должны будут сначала демонстрироваться в кинотеатрах, прежде чем появляться на каких-либо иных платформах, сообщил журналистам сам Бонизоли в среду, 14 ноября, передает информагентство Ansa.

Такая мера должна помочь кинотеатрам страны, владельцы которых смогут планировать прокат и собственные доходы.

Бонизоли также сообщил, что он работает с производителями и дистрибьюторами фильмов, чтобы достичь соглашения о постепенности появления на экранах новых итальянских фильмов с лета 2019 года, что также упростит «программирование» ситуации.

Читайте также: 70% взрослых жителей Италии не ходят ни в кино, ни в театр