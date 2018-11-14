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В Италии обяжут показывать фильмы в кинотеатрах ранее, чем в интернете

Культура

Такая мера должна помочь кинотеатрам страны

В Италии обяжут показывать фильмы в кинотеатрах ранее, чем в интернете
Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США
Киноаппарат

Рим, 14 ноября 2018, 16:48 — REGNUM  Министр культуры Италии Альберто Бонизоли подпишет указ, согласно которому новые фильмы должны будут сначала демонстрироваться в кинотеатрах, прежде чем появляться на каких-либо иных платформах, сообщил журналистам сам Бонизоли в среду, 14 ноября, передает информагентство Ansa.

Такая мера должна помочь кинотеатрам страны, владельцы которых смогут планировать прокат и собственные доходы.

Бонизоли также сообщил, что он работает с производителями и дистрибьюторами фильмов, чтобы достичь соглашения о постепенности появления на экранах новых итальянских фильмов с лета 2019 года, что также упростит «программирование» ситуации.

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