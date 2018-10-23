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70% взрослых жителей Италии не ходят ни в кино, ни в театр

Культура

Средние расходы на культуру каждого гражданина страны составляют 1150 евро в год

70% взрослых жителей Италии не ходят ни в кино, ни в театр
Цитата из мф Симпсоны. 1989. США

Рим, 23 октября 2018, 18:59 — REGNUM  70% жителей Италии в возрасте от 25 лет не посещают ни театры, ни кинотеатры, сообщает во вторник, 23 августа, Agenzia Italia со ссылкой на профильное исследование Federculture.

Более 60% граждан вообще не тратят средств на приобретение культурных благ, то есть помимо театров и кинотеатров не посещают также ни музеи, ни концерты.

Авторы исследования также отметили, что жители Италии тратят на культуру заметно меньше, чем жители Евросоюза в среднем: 6,7% своих доходов вместо 8,5%.

Общие расходы граждан страны на посещение музеев, кинотеатров, концертов, театров, а также на приобретение книг и музыкальной продукции составили в 2017 году 71,4 млрд евро, в сравнении с 2016 годом этот показатель вырос на 2,6%. Каждый гражданин страны за год тратит на эти цели в среднем около 1,15 тысячи евро.

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Экономика Италии
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