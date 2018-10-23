70% взрослых жителей Италии не ходят ни в кино, ни в театр

Рим, , 18:59 — REGNUM 70% жителей Италии в возрасте от 25 лет не посещают ни театры, ни кинотеатры, сообщает во вторник, 23 августа, Agenzia Italia со ссылкой на профильное исследование Federculture.

Более 60% граждан вообще не тратят средств на приобретение культурных благ, то есть помимо театров и кинотеатров не посещают также ни музеи, ни концерты.

Авторы исследования также отметили, что жители Италии тратят на культуру заметно меньше, чем жители Евросоюза в среднем: 6,7% своих доходов вместо 8,5%.

Общие расходы граждан страны на посещение музеев, кинотеатров, концертов, театров, а также на приобретение книг и музыкальной продукции составили в 2017 году 71,4 млрд евро, в сравнении с 2016 годом этот показатель вырос на 2,6%. Каждый гражданин страны за год тратит на эти цели в среднем около 1,15 тысячи евро.