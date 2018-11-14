В Голливуде снимут фильм по популярному комиксу «Черный молот»

Лос-Анджелес, США, , 13:06 — REGNUM Кинокомпания Legendary Pictures заявила о своём намерении экранизировать комикс Джеффа Лемира и Дина Ормстона «Черный молот» (Black Hammer). Об этом 13 ноября сообщил портал Deadline.

https://twitter.com/DEADLINE/status/1062444386884046848

Известно, что сами Лемир и Ормстон выступят в качестве исполнительных продюсеров проектов. Их серия комиксов, первый номер которой был опубликован в 2016 году, рассказывает о супергероях, которые оказались за пределами своего мира.

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Напомним, некоторые любители комиксов считают работу Джеффа Лемира и Дина Ормстона весьма необычной и сравнивают её с популярной серией «Хранители» (Watchmen). Персонажи «Черного молота» вынуждены, скрывая свои способности, жить на загадочной ферме маленького города Роквуд, который они не могут покинуть. Их выкинуло в него десять лет назад после того, как они спасли Спираль-сити от Анти-бога.

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