Marvel и Disney выпустили видео, посвященное памяти Стэна Ли

Лос-Анджелес, США, , 12:13 — REGNUM Marvel, совместно с The Walt Disney Company выпустила трогательное трибьют-видео, посвященное легендарному автору комиксов Стэну Ли. Ролик был опубликован 13 ноября на официальном YouTube-канале компании.

В описании к видео Marvel предложила всем вспомнить о том, каким «Человеком» был Ли. В ролике показаны различные моменты его жизни, высказывания о нём его коллег, также демонстрируется видеозапись 1968 года.

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Напомним, ранее соболезнования в связи с кончиной Стэна Ли его родным и близким выразили Вооруженные силы США. Во время второй мировой войны будущий автор комиксов служил в армии связистом.

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