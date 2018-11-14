Netflix опубликовал тизер-трейлер финала шоу «Лемони Сникет: 33 несчастья»

Нью-Йорк, США, , 12:39 — REGNUM Netflix выпустил тизер третьего сезона сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья», который создан на основе цикла детских романов писателя и сценариста Дэниела Хэндлера. Видео было опубликовано 13 ноября 2018 года на YouTube-канале потокового сервиса.

В описании к видео компания сообщила, что новый сезон шоу будет последним и объявила его дату выхода. Первая серия третьего сезона сериала выйдет 1 января 2019 года. Всего в рамках продолжения потоковый сервис покажет семь эпизодов.

Читайте также: Сериал «Ривердейл» и шоу Netflix про Сабрину могут получить кроссовер

Напомним, первая книга серии «33 несчастья» под названием «Скверное начало» была выпущена Дэниелом Хэндлером в 1999 году. Цикл романов снискал большую популярность и стал мировым бестселлером. В центре повествования находятся три осиротевших ребёнка, на которых буквально сваливаются всевозможные жизненные невзгоды.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix решил закрыть драмеди-сериал «Хороший коп» после первого сезона