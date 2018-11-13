В ремейке «Вероники Марс» снимется звезда сериала «Мир Дикого запада»

Нью-Йорк, США, , 13:31 — REGNUM В новой версии молодежного детективного сериала «Вероника Марс», который будет показывать телеканал Hulu, снимется актер Клифтон Коллинз-младший, известный зрителям по роли Лоуренса в сериале HBO «Мир Дикого запада». Об этом 12 ноября сообщил портал Screen Rant.

Коллинз-младший исполнит в сериале роль Алонзо — наемного убийцы одного мексиканского наркокартеля. Он отправится в Калифорнию из-за исчезновения подростка, с которым как-то был связан его босс. Задачей Алонзо будет являться устранение человека или группы лиц, ответственных за произошедшее.

Читайте также: Новая «Сабрина»: Netflix снимает сериал о ведьмах, тьме и человечности

Напомним, оригинальный сериал «Вероника Марс» выходил на телеканале The CW с сентября 2004 по май 2007 года. Главную роль в нём исполнила актриса Кристен Белл. В роли создателя шоу выступал продюсер Роб Томас (ремейк сериала «Беверли-Хиллз, 90 210», «Я — зомби»).

Читайте ранее в этом сюжете: Warner Bros. остановила работу над ремейком комедийнного сериала «Альф»