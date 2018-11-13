Режиссер «Шазама» развеял страхи фанатов относительно дополнительных съемок

Лос-Анджелес, США, , 10:41 — REGNUM Режиссер Дэвид Сандберг рассказал фанатам киновселенной DC о дополнительных съемках предстоящего фильма «Шазам». Об этом 12 ноября сообщил портал Comicbook.

Один из поклонников написал режиссёру в Twitter, что кинокомпания Warner Bros. имеет плохую репутацию в том, что касается вопроса дополнительных съёмок. Он спросил, может ли Сандберг развеять страхи фанатов. На это Сандберг ответил, что это вполне нормальное явление. При этом режиссёр добавил, что последствиями досъемки не станет изменение тона фильма, удаление рекомендаций DC или что-либо иное.

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Напомним, по мнению некоторых фанатов киновселенной DC, Warner Bros. «испортила» картины «Лига справедливости» и «Отряд самоубийц» в процессе дополнительных съемок. О том, что этой процедуре будет подвергнут фильм «Шазам», стало известно в октябре 2018 года.

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