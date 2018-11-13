Стало известно, какой комикс ляжет в основу фильма «Капитан Марвел»

Лос-Анджелес, США, , 08:11 — REGNUM В основу будущего фильма «Капитал Марвел» от студии Marvel лягут комиксы автора Келли Сью Деконник. Об этом в интервью журналистам рассказал глава компании Кевин Файги, передает 12 ноября портал Screen Rant.

Файги пояснил, что история создания кинокомикса про Капитана Марвел является достаточно запутанной. Фильм, который решила делать студия, будет основан на работах Деконник, которые та выпускала в последние несколько лет. Руководитель студии отметил, что они по-настоящему вдохновили команду проекта.

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Напомним, премьера «Капитана Марвел» запланирована на 8 марта 2019 года. Роль Кэрол Дэнверс в фильме исполнит актриса Бри Ларсон. Эта картина станет уже 21 проектом кинематографической вселенной Marvel. Снимать её будут режиссёры Анна Боден и Райан Флек.

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