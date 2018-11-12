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Сценарист «Мстителей» намекнул на возможный сюжет четвертой части фильма

Культура

Кристофер Маркус рассказал о проблеме, с которой столкнулись писатели после того, как Танос получил все камни

Лос-Анджелес, США, 12 ноября 2018, 18:09 — REGNUM  Сценарист фильма «Мстители: война бесконечности» Кристофер Маркус намекнул фанатам киновселенной на возможный выход из ситуации, в которую попали супергерои в третьей части фильма. Об этом 11 ноября сообщил портал Comicbook.

Маркус сказал, что те, кто обладал камнями бесконечности, использовал их неправильно, и сейчас они попали в руки того, кто смог их использовать по полной. Писатель добавил, что проблема создателей в этом случае заключается в том, что история Таноса начинает разваливаться после того, как он фактически стал всемогущим.

В этом случае у них есть два варианта: либо поставить на его пути множество препятствий, либо убрать один камень от него на длительный срок, чтобы повествование приобрело какую-то драматическую структуру.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что фильм «Мстители: война бесконечности» получил премию People’s Choice Awards 2018 в номинации «Любимый экшн-фильм». Картине Энтони и Джо Руссо удалось обойти такие ленты, как «Черная пантера», «Дэдпул 2», «Мир юрского периода 2» и «Восемь подруг Оушена».

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