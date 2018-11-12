Звезды «Лиги справедливости» выложили в сеть совместную фотографию

Сан-Антонио, США, , 16:56 — REGNUM Звезды фильма DC «Лига справедливости» Бен Аффлек и Рэй Фишер воссоединились на новой фотографии, которую исполнитель роли Виктора Стоуна (Киборга) опубликовал 11 ноября на своей сранице в Twitter.

https://twitter.com/rehsifyar/status/1061668409828622336

Фишер сделал это фото во время фестиваля Celebrity Fan Fest, который прошел в городе Сан-Антонио (штат Техас США), оба актёра посетили это мероприятие. Издание отмечает: несмотря на то, что фанатам киновселенной DC было интересно увидеть их вместе, эта фотография вряд ли говорит о судьбе актёров и будущих фильмов.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что фильм Sony и Рубена Флейшера «Веном» при втрое меньшем бюджете смог обойти «Лигу справедливости» по показателю суммы общемировых кассовых сборов. На сегодня он уже преодолела отметку в $673 млн.

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