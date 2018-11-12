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Джордж Мартин рассказал о трудностях работы над романом «Ветра зимы»

Культура

Писатель заявил, что по сравнению с книгой «Пламя и кровь» работа над ним далась ему нелегко

Санта-Фе, США, 12 ноября 2018, 08:01 — REGNUM  Джордж Мартин в интервью журналистам заявил, что он до сих пор «сражается» со своей книгой «Ветра зимы», отметив, что на самом деле это не один, а несколько десятков романов. Об этом 11 ноября сообщил портал Screen Rant.

Писатель сказал, что у каждого из них есть свой главный герой, а все их персонажи связаны друг с другом чрезвычайно сложным образом. При этом Мартин отметил, что по сравнению с «Ветрами зимы» «собрать» книгу «Пламя и кровь» было гораздо проще.

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Напомним, выход книги «Пламя и кровь» Джорджа Мартина запланирован на 20 ноября 2018 года. Роман представляет собой хронику правления династии Таргариенов в мире Семи королевств. Повествование ведётся от лица мейстера Гильдейна.

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