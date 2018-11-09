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Обладатель Пулитцеровской премии рассказал о работе с Патриком Стюартом

Культура

Майкл Шейбон отметил, что в нём постоянно просыпался фанат, готовый кричать от восторга

Лос-Анджелес, США, 9 ноября 2018, 15:22 — REGNUM  Обладатель Пулитцеровской премии писатель Майкл Шейбон рассказал о своих впечатлениях от работы над проектом сериала Star Trek: Short Treks канала CBS. Он отметил, что она периодически превращала его в восторженного фаната. Об этом 8 ноября сообщил портал IndieWire.

Шейбон сказал, что он постоянно пытался взять себя в руки, когда находился в одной комнате с Патриком Стюартом.

«Я думаю, мы все пытались быть крутыми. Он прекрасный человек. Он очень умный, интуитивный, дружелюбный, теплый, щедрый и вообще…», — сообщил Шейбон, добавив, что периодически в нём начинал звучать восторженный голос фаната, который говорил ему о том, что он сидит рядом с Жаном-Люком Пикаром и Профессором Икс одновременно.

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Напомним, Майкл Шейбон является автором сценария для сериала короткометражек Star Trek: Short Treks, который CBS позиционирует как прелюдию к шоу, в котором вновь появится Патрик Стюарт в образе Жана-Люка Пикара.

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