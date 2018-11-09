Ольга Бузова и Витя АК-47 выпустили клип на тему «Дома-2»

Москва, , 14:24 — REGNUM Ольга Бузова и рэп-исполнитель Витя АК-47 записали совместный клип на тему известного шоу «Дом-2». Ролик был опубликован 8 ноября на YouTube-канале ТНТ.

В видео поклонники Бузовой могут видеть, как исполнительница, возможно, впервые зачитала рэп. Витя АК-47 перевоплотился в охранника, которому приснился сон о том, что он пишет песни для бывшей участницы шоу. Стоит отметить, что клип фактически является рекламой «Дома-2».

Читайте также: Цвет настроения новой перестройки, или Вторичная карнавализация общества

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что Ксения Собчак объяснила популярность Ольги Бузовой тем, что люди любят смотреть на кого-то, кто глупее них. В предыдущих заявлениях она употребила по отношению к музыке Бузовой эпитет «дешевая».

Читайте ранее в этом сюжете: Собчак об успехе Бузовой: «Люди любят смотреть на кого-то глупее, чем они»