Цвет настроения новой перестройки, или Вторичная карнавализация общества

Антон Исаков, , 14:44 — REGNUM

Недавно в Пермском педагогическом институте состоялась студенческая вечеринка с очень любопытным названием: «Цвет профсоюза черный». Многие знают, что это отсылка к популярному клипу Филиппа Киркорова и Егора Крида. Песня, разумеется, не имеет ни смысла, ни какого-либо иного серьезного содержания, кроме бесконечной рекламы спонсорской продукции и откровенной пошлости, столь приятной слуху и глазу подрастающего поколения. Однако сие действо заставило меня серьезно задуматься о феномене популярности данной продукции и о том, чем она чревата.

С чего все началось?

В условиях чудовищной декультурации, нарастающей в последние 30 лет, появилось целое поколение, для которого высокая культура — это нечто скучное и непонятное, потому что она оторвана от повседневности, богатой всем известными непотребными проявлениями. Проявления эти обрастают своей субкультурой, которая активно распространяется в среде молодежи.

В последние годы духовными вождями подрастающего поколения стали не Александр Пушкин или Александр Блок, а Слава КПСС и Oxxxymiron, именно их «баттл» (словесный поединок между двумя рэп-исполнителями) стал поворотным пунктом в некой не очень хорошей тенденции, о которой я хочу поговорить.

Важно понимать, что феномен этих «баттлов» не нов, он насчитывает тысячелетнюю историю, поэтому бороться с ними так же глупо, как и бессмысленно, и, возможно, даже вредно.

Культура низа, частью которой являются эти «баттлы», соседствует в нашем обществе с культурой верха, и пока они сосуществуют, не касаясь друг друга, переживать не о чем. Пока андеграунд не выходит на поверхность, все хорошо, он выполняет свои определенные и даже важные функции. Но сегодня мы наблюдаем совсем иную картину.

Наряду с вечно живой культурой низа появилась массовая культура, но особенность ее в том, что она легитимна (за это я и буду называть ее верхом, что очень условно), в отличие от первой. Ярким ее представителем является известный поп-певец Филипп Киркоров. За 30 лет сценической жизни его образ заметно потускнел и, что уж тут лукавить, набил оскомину.

Вместе с этим в условиях смыслового и культурного вакуума культура низа, в силу своей простоты, легко стала схватываться молодежью. Популярность андеграунда растет, набирает обороты и, как следствие, начинает выходить из подполья, приносить неплохие доходы.

С другой стороны, стареющие поп-идолы, которые хоть и не блистали сложностью, но хотя бы пели о чем-то высоком (о любви в основном), начали облизываться на большой кусок пирога в виде молодых рэп-исполнителей. И вот уже Дмитрий Маликов записывает клип с популярным видеоблогером Юрием Хованским.

Но прорывом, конечно, стал вышеупомянутый «рэп-баттл» Славы КПСС, известного также под характерным псевдонимом Гнойный, с одним из самых популярных рэп-исполнителей страны Oxxxymiron. Очень быстро просмотры данного действа перевалили за отметку в 10 млн (на сегодняшний день просмотров 37 млн), что вызвало у одних удивление, а у других коммерческие фантазии.

Слава КПСС тут же приглашается к участию в передаче на телевидении, что есть не что иное, как проникновение низа в «верхи» и, следовательно, легитимация низа. Все встает с ног на голову, верх становится низом, известный хулиган становится респектабельным юношей и ведет себя возмутительно мило, выступая на канале «Культура».

А дальше больше, «верхи» пошли в низы, что закрепило их связь. Речь идет о клипах Филиппа Киркорова про цветные настроения. Известный ценитель женской красоты Киркоров превращается в пацана, распивающего спиртные напитки и покупающего презервативы у Ольги Бузовой. Клип собрал порядка 50 млн просмотров в интернете. Дальше певец участвует в клипе про черное настроение, где кроме рекламы всё тех же презервативов, к которым добавились пельмени, заметно ощущается еще большее снижение, большее приближение к тому дну, которое было наконец-то пробито в дальнейшей «работе» уставшего от прежнего имиджа певца.

Совместно с другим народным (вдумайтесь!) артистом России Николаем Басковым Киркоров создает клип «Ибица», в котором происходит нечто невообразимое, что мне бы не хотелось описывать, но то, что окончательно смешивает верх и низ. Приводит к торжеству низа над верхом.

Пермь

Следующим этапом становится проникновение низа в общество. Пермский пример, думается, не уникален, его я беру лишь в качестве иллюстрации того, что распространяется по всей стране.

Не прошло и полгода, как в Перми окультуренные Киркоровым, Кридом и прочими оксюморонами учащиеся Пермского педагогического университета (что особенно показательно) организуют вечеринку под броским названием «Цвет профсоюза черный». К сожалению, не смог посетить данное мероприятие, но уверен, что там было все на высоте и фразу из песни: «все мои ***** любят черный цвет» каждая уважающая себя девушка, присутствовавшая на вечеринке, повторяла с полным осознанием глубоких смыслов, заложенных в ней.

Таким образом, подобная, с позволения сказать, культура проникает во все среды нашего общества, ее столь мягкая диффузия порождается полным имморализмом подрастающего поколения. Неспособностью понять всю пошлость данного феномена, его примитивность и скучность.

Новые культурные вожди становятся авторитетом для подростков, заменяя собой авторитет родителей и учителей. Один из популярных рэп-певцов Face прямо поет, что все его учителя были глупыми (в оригинале ненормативное слово), так почему же тем миллионам, которые смотрят его клипы, не подчиниться кумиру? Ведь «артист» в свои 20 с небольшим зарабатывает значительно больше, чем все его учителя, вместе взятые?

В обществе, где критерием успешности являются деньги, слова 20-летнего клоуна действительно имеют свой горький смысл, а когда авторитет учителей и родителей подорван, то почему бы не взять ружье и не застрелить человек 20? В том числе и учителей, которые, по мнению Face, были глупыми?

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Что же прикажете делать? Ведь симптомы продолжающейся 30 лет болезни уже говорят нам о финальной стадии заболевания. Здесь может помочь лишь хирургическое вмешательство в лице государства. Однако, порой сами представители власти удивляют своим поведением, поддерживая подобные начинания.

Так, министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина напрямую потворствует пропаганде низа: курируемое её ведомством молодежное СМИ «Юнпресс-Пермь» было уличено в пропаганде группы «Пошлая Молли», которая, как и все вышеуказанные исполнители, представляет собой культуру низа. Молодые журналисты расхваливали песню, рекламирующую употребление наркотиков и беспорядочные половые связи. Занятна глубокая аналитика юного журналиста относительно текста песни:

«Это свежо, как альпийский ветер. Ничего подобного (даже близко) не выходило лет 300, если вообще когда-либо выходило. На фоне всего сложного (либо в плане текста, либо в плане структуры музыки), что нынче релизится каждый день, такой супертанцевальный альбом — действительно глоток воды в пустыне».

После этого становится интересно, что же такое сочинила Молли, что стало первым глотком воды за 300 лет для столь наивного создания, написавшего эти строчки? А вот что:

«Я (матерное слово) клеем. Занюхал дорожку, наелся таблеток. Я (матерное слово) на голову. Я самый прикольный среди малолеток». В другой песне поётся: «Я очень рад, что ты раздеваешься, потому что ты одеваешься в (матерное слово) пойми что. Мне стыдно с тобой гулять. Ты сумасшедшая, целовала асфальт. Перепутал кровать. (Матерное слово, обозначающее половое сношение) на маминой — это неправильно».

Вот такая лирика, впервые за 300 лет. И все это под патронажем государственных структур. Сама министр очень любит молодежь, для популярности в ее среде она разъезжает на мотоцикле, что выглядит немножко странно для серьезного политика. Но не думаю, что это сознательное вредительство, ведь она, предпочитая Людмилу Улицкую серьезной литературе, вряд ли знакома с концепцией карнавала (взаимная диффузия низа и верха) Михаила Бахтина, ставшей теоретическим обоснованием всего того, что было описано выше.

Корни болезни

Сам феномен «баттлов» не нов, у него есть многочисленные предшественники еще из античных времен. Вспомнить хотя бы знаменитую комедию Аристофана «Лягушки», где великие греческие трагики, попавшие в Аид, занимаются не чем иным, как выяснением отношений в баттловом стиле.

Обсценная лексика, сопровождающая эти баттлы, также появилась не в наши тяжелые времена, она существовала всегда, сам Пушкин не брезговал ею, но не за нее мы любим гения. Поэтому дело не в культуре низа как таковой, а в ее проникновении в верхи.

Чем чревато размывание границ между низом и верхом? Это очень хорошо показал известный советский ученый Михаил Бахтин, ставший настоящим вдохновителем культурной вакханалии, осуществлявшейся в перестроечные годы.

Бахтин разрабатывал тему карнавала в своей работе «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса». В своей книге автор доказывал плодотворность карнавализации общества, ее целительное свойство. Однако даже в своем труде он невольно проговаривался:

«Развеять атмосферу мрачной и лживой серьезности, окружающую мир и все его явления, сделать так, чтобы мир выглядел бы по-иному — материальнее, ближе к человеку и его телу, телесно-понятнее, доступнее, легче и чтобы слово о нем звучало по-иному — фамильярно-весело и бесстрашно», — пишет Бахтин.

То, что смех убивает серьезность, истина достаточно тривиальная, но весьма зловещая. Думаю, все помнят, как в перестроечные годы на сцену выползли бесконечные петросяны и степаненки. Насколько же целомудренными выглядят сейчас их хохмы…

Тогда смех был средством разрушения идеологии. Сегодня смех — это средство разрушения еще оставшихся нравственных ориентиров. Все эти бесконечные камеди-клабы и прочие юмористические шоу создают глобальную атмосферу несерьезности. Киркоров — это новый, завершающий этап всеобщей карнавализации.

«Материально-телесный низ продуктивен. Низ рождает и обеспечивает этим относительное историческое бессмертие человечества. Умирают в нем все отжившие и пустые иллюзии, а рождается реальное будущее», — пишет Бахтин, совсем уж не скрывающий своих целей.

Очевидно, что отжившими иллюзиями в нашей действительности являются остатки традиционных ценностей, норм и моральных принципов, а будущее, которое нас ждет, уже наступило. Избавленный от пустых иллюзий малолетний подонок хладнокровно расстрелял 20 человек в Керчи — это и есть следствие массовой карнавализации общества.

Пока мы не избавились от пустых иллюзий, замечает Бахтин, дорога в «веселое реальное будущее» закрыта. Именно этот урок и был выучен прорабами перестройки, так стремящимися в светлое западное будущее. Совершенно очевидно, что современная, вторичная карнавализация (она же перестройка 2.0), более чудовищная, более опасная, работает на всё ту же идею.

На мой взгляд, государственные структуры пребывают в некой апатии, они не стремятся постичь корни этой пугающей ситуации, предпочитая решать проблемы косметическими мерами, которые никоим образом ее не исправляют, даже не притормаживают. Сколько еще нужно эксцессов, чтобы дошло: мы теряем наших детей. Их кумирами являются уже совсем другие люди, жадные до денег и «хайпа», а также и те, кто хочет смерти нашей стране.

Государственный консерватизм, выступающий за традиционные ценности, является очевидной помехой для этих людей, и эта помеха будет неизбежна устранена, если за проблему не взяться всерьез.

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