Пятница, 9 Ноября 2018 года
14:39:09 МСК

Появились новости об игре Arc of Alchemist для PS4

Культура

В Японии игра выйдет 7 февраля 2019 года

Токио, 9 ноября 2018, 13:14 — REGNUM  Игра Arc of Alchemist, разработкой которой занимается Idea Factory, выйдет на PS4 в США и ЕС летом 2019 года. 8 ноября 2018 года на YouTube-канале компании был выложен её тизер-трейлер.

Игра будет продаваться не только в цифровом виде, но и на физических носителях. Согласно описанию, глава государства отправит группу героев в пустыню для того, чтобы найти Великую Силу — инструмент для спасения человечества. В Японии релиз игры запланирован на 7 февраля 2019 года (ранее называлась дата 29 ноября 2019 года).

Читайте также: Новости об аниме KonoSuba: название полнометражки, постер и игра для PS4

Напомним, в качестве концептуального художника игры выступает Йошитака Амано (Final Fantasy, «Ди: Жажда крови»), над игровой системой работает Киодзи Коизуми (The Alliance Alive, SaGa series), а сценарий пишет Юкинори Китадзима («Детективное агентство «Хаматора» (Hamatora)).

Читайте ранее в этом сюжете: Дополнение Episode Ardyn к игре Final Fantasy XV получит аниме-приквел

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Видеоигры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить