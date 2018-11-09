Появились новости об игре Arc of Alchemist для PS4

Токио, , 13:14 — REGNUM Игра Arc of Alchemist, разработкой которой занимается Idea Factory, выйдет на PS4 в США и ЕС летом 2019 года. 8 ноября 2018 года на YouTube-канале компании был выложен её тизер-трейлер.

Игра будет продаваться не только в цифровом виде, но и на физических носителях. Согласно описанию, глава государства отправит группу героев в пустыню для того, чтобы найти Великую Силу — инструмент для спасения человечества. В Японии релиз игры запланирован на 7 февраля 2019 года (ранее называлась дата 29 ноября 2019 года).

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Напомним, в качестве концептуального художника игры выступает Йошитака Амано (Final Fantasy, «Ди: Жажда крови»), над игровой системой работает Киодзи Коизуми (The Alliance Alive, SaGa series), а сценарий пишет Юкинори Китадзима («Детективное агентство «Хаматора» (Hamatora)).

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