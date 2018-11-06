Новости об аниме KonoSuba: название полнометражки, постер и игра для PS4

Токио, , 11:07 — REGNUM Стало известно официальное название полнометражного фильма по аниме и манга сериалу «Богиня благословляет этот мир!» (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! или KonoSuba), также студия J.C.Staff. выпустила первый постер. Изображение было опубликовано 5 ноября на портале Comicbook.

https://twitter.com/pKjd/status/1059396915110993920

Полнометражная картина будет называться KonoSuba: Kurenai Densetsu или KonoSuba: Crimson Legend. Также появилась информация, о том, что на платформах PS4 и PS Vits выйдет игра в жанре Dungeon RPG (ролевая игра, в которой персонажи путешествуют по опасным подземельям).

Читайте также: Фанаты «Атаки титанов» выложили в сеть «постер» к будущему игровому фильму

Напомним, о том, что будет выпущен полнометражный фильм по вселенной KonoSuba стало известно в октябре 2018 года. Работать над созданием картины будет та же команда, что выпускала аниме-сериал. Должность режиссёра займет Канасаки Такаоми.

Читайте ранее в этом сюжете: Полнометражка по популярному аниме-сериалу KonoSuba выйдет в 2019 году